Checa cuándo te toca: inicia este lunes pago de apoyos del Bienestar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes 3 de noviembre dio inicio el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de las Pensiones Bienestar, dirigidas a personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y beneficiarios del programa Sembrando Vida.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer a través de redes sociales el calendario oficial de pagos, el cual se realizará del 3 al 27 de noviembre, de acuerdo con la letra del primer apellido de los beneficiarios.

“El pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, a partir de ese día estarán disponibles tus recursos. ¡Recuerda, es tu derecho!”, señaló la funcionaria federal.

Recuerda que los depósitos inician con personas cuyo apellido comienza con la letra A y continuarán progresivamente hasta la letra Z, según el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar.

Los beneficiarios pueden revisar el calendario completo aquí: