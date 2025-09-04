Chava lanza a perrito a una laguna, en Tamaulipas

Altamira, Tamaulipas (MiMorelia.com).- Un hecho que generó indignación en redes sociales ocurrió en el fraccionamiento Canarios de Altamira, en este estado, donde una joven de 18 años fue grabada mientras arrojaba en dos ocasiones a una perrita a una laguna “por diversión”.

La información se dio a conocer a través de la cuenta en X (antes Twitter) @QuePocaMadre_Mx, que difundió el video del maltrato animal.

En el material se escucha que una joven graba a la otra mientras lanza al perrito al agua.

De acuerdo con reportes locales, la joven fue sancionada con una multa de 17 mil pesos por las autoridades correspondientes.

La perrita, que vivía en condición de calle, fue rescatada posteriormente, esterilizada y actualmente permanece en un hogar temporal mientras espera ser adoptada de manera definitiva.

El caso ha provocado numerosas reacciones de rechazo en redes sociales, donde usuarios exigieron sanciones más severas y reforzar campañas de concientización sobre el respeto y cuidado a los animales.