Chávez Jr. llevará proceso en libertad mientras avanza investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Julio César Chávez Jr., hijo del legendario boxeador mexicano, enfrentará en libertad condicional el proceso legal en su contra, tras ser vinculado por su presunta relación con una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con medios nacionales, un juez federal decidió no imponer prisión preventiva al excampeón mundial de boxeo, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas contundentes que justificaran su encarcelamiento.
Según la FGR, el boxeador estaría involucrado en la presunta introducción ilegal de armas de fuego al país. Sin embargo, su defensa argumentó que los señalamientos se basan en "anécdotas y conjeturas", sin elementos jurídicos sólidos.
“No hay riesgo de fuga ni pruebas firmes que sustenten una medida privativa de libertad”, puntualizó el medio El País, citando fuentes judiciales.
El juzgado otorgó un plazo de tres meses para que la fiscalía reúna y presente nuevas pruebas. La próxima audiencia está programada para finales de noviembre de 2025.
De ser hallado culpable por el delito de delincuencia organizada, Chávez Jr. podría enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión.
rmr