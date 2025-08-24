Chávez Jr. llevará proceso en libertad mientras avanza investigación

Según la FGR, el boxeador estaría involucrado en la presunta introducción ilegal de armas de fuego al país. Sin embargo, su defensa argumentó que los señalamientos se basan en "anécdotas y conjeturas", sin elementos jurídicos sólidos.

“No hay riesgo de fuga ni pruebas firmes que sustenten una medida privativa de libertad”, puntualizó el medio El País, citando fuentes judiciales.

El juzgado otorgó un plazo de tres meses para que la fiscalía reúna y presente nuevas pruebas. La próxima audiencia está programada para finales de noviembre de 2025.