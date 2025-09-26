CFE restablece electricidad en gran parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este jueves por la tarde restableció el servicio eléctrico en gran parte de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, luego de que se registrara una falla en líneas de transmisión durante trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con el boletín de prensa, a las 14:19 horas ocurrió una interrupción en la línea de 400 kV LT ESA A3Q20/A3Q30 TIC, que dejó sin energía a más de 2 millones 262 mil usuarios en la Península de Yucatán. La falla obligó a la salida de operación de nueve centrales del sureste con 16 unidades generadoras.

A las 16:10 horas, la CFE reportó que ya se habían restablecido las líneas de 230 kV de las subestaciones afectadas, así como las de 400 kV. Con ello se normalizó gradualmente el suministro en Mérida, Valladolid, Cancún, Ciudad del Carmen, Chetumal y otras zonas del sureste.