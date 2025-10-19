CFE restablece el suministro al 98.72% de los afectados en cinco estados del país

Desde el inicio de la contingencia, el personal de la CFE fue desplegado de forma inmediata. Una de las acciones destacadas fue la construcción acelerada de 16 estructuras en el Río Vizcaíno en solo cinco días, labor que normalmente tomaría dos semanas.

En total, para estas labores se ha desplegado un equipo de 968 trabajadores electricistas, con apoyo de 98 grúas articuladas, 279 vehículos, 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros. En Hidalgo, donde el acceso ha sido más complejo, se han utilizado también cuatrimotos y retroexcavadoras.

Por su parte, CFE Telecomunicaciones informó que ha logrado recuperar 120 torres de telefonía celular (62% de avance) y 419 puntos de acceso gratuito a internet (42% de avance). Además, se han instalado puntos de conectividad en clínicas del ISSSTE en Álamo, Veracruz, y se han entregado 2,569 chips de telefonía e internet gratuitos con servicio de voz y datos.