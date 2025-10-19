CFE restablece el suministro al 98.72% de los afectados en cinco estados del país

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este domingo que ha restablecido el suministro eléctrico al 98.72% de los usuarios afectados por las intensas lluvias en los estados de Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.
De acuerdo con el informe de la CFE, encabezada por la directora Emilia Esther Calleja Alor, un total de 260 mil 80 usuarios ya cuentan nuevamente con servicio eléctrico, mientras que 3 mil 382 usuarios aún permanecen sin energía, principalmente en Hidalgo y Puebla. El personal de la CFE continuará trabajando hasta atender todos los reportes, incluso de manera individual casa por casa.
Los avances de restablecimiento en cada entidad son los siguientes:
Puebla: 98.56% (381 usuarios pendientes)
Hidalgo: 95.41% (3,001 usuarios pendientes)
Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro: 100% de restablecimiento
Desde el inicio de la contingencia, el personal de la CFE fue desplegado de forma inmediata. Una de las acciones destacadas fue la construcción acelerada de 16 estructuras en el Río Vizcaíno en solo cinco días, labor que normalmente tomaría dos semanas.
En total, para estas labores se ha desplegado un equipo de 968 trabajadores electricistas, con apoyo de 98 grúas articuladas, 279 vehículos, 105 plantas de emergencia, 5 drones y 5 helicópteros. En Hidalgo, donde el acceso ha sido más complejo, se han utilizado también cuatrimotos y retroexcavadoras.
Por su parte, CFE Telecomunicaciones informó que ha logrado recuperar 120 torres de telefonía celular (62% de avance) y 419 puntos de acceso gratuito a internet (42% de avance). Además, se han instalado puntos de conectividad en clínicas del ISSSTE en Álamo, Veracruz, y se han entregado 2,569 chips de telefonía e internet gratuitos con servicio de voz y datos.
