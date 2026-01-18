CFE digitaliza medidores sin costo para usuarios y refuerza controles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que mantiene un programa permanente de modernización de medidores eléctricos en todo el país, con el objetivo de brindar mayor precisión en el registro del consumo, sin generar costos adicionales para los usuarios.

La dependencia destacó que actualmente la mayoría de los medidores instalados ya son digitales, lo que mejora la lectura y facilita la comparación entre recibos, permitiendo a las familias identificar variaciones y controlar mejor su gasto energético.

El consumo se registra de forma manual o automatizada en cada domicilio y se agrupa en periodos, entre dos lecturas, para calcular el monto a pagar. La CFE aclara que la facturación se basa exclusivamente en la energía consumida, y que los medidores son calibrados y revisados conforme a normas oficiales antes de su instalación.