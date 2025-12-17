CFE anuncia proyectos para generar 6,000 MW a partir de 2026; 54% de energía eléctrica será generada por el Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en 2026 proyectos para generar 6 mil megawatts (MW) nuevos a través de la construcción de cuatro Centrales Ciclo Combinado (CCC), tres Centrales Fotovoltaicas (CFV), tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico, así como proyectos de inversión privada para garantizar que el Estado mexicano genere el 54% de la energía eléctrica nacional y los privados el 46%.
“Lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas: unas de gas, una de diésel y otras solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la convención marco de cambio climático. Eso lo hace la CFE”, señaló la Presidenta.
“En total, estamos hablando de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar, y una parte muy importante provendrá de fuentes renovables. ¿Qué garantizamos? 54% de la generación eléctrica por parte del Estado mexicano y 46% por los privados, en este nuevo esquema que tiene orden, planeación y garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. Eso es lo que estamos anunciando el día de hoy”, explicó durante la conferencia matutina "Las Mañaneras del Pueblo".
Recordó que en 1992, el expresidente Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir que los privados invirtieran en electricidad, lo que violaba la Constitución. Mientras que en 2013, con la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto, la CFE se convirtió en una empresa productiva del Estado, lo que la dividió con el objetivo de privatizarse, creando las sociedades de autoabasto, lo que resultó en una pérdida de capacidad de generación eléctrica por parte de la CFE. Con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se inició la recuperación de la CFE, estableciendo que el 54% de la energía eléctrica sea generada por la Comisión Federal de Electricidad. Las inversiones para el próximo año están firmes, así como un plan para generar 24 mil MW adicionales.
La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que ya comenzó la construcción de la CCC “Francisco Pérez Ríos Tula II” en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo. Además, se están desarrollando la ingeniería básica y de detalle para iniciar las obras en las CCC Salamanca II en Guanajuato, Altamira en Tamaulipas y Mazatlán en Sinaloa, que en conjunto sumarán cerca de 3 mil MW de capacidad y una inversión de 80 mil 939.2 millones de pesos (mdp). Puntualizó que la Central de Combustión Interna (CCI) de Los Cabos, Baja California Sur, está siendo reevaluada debido a las condiciones actuales del mercado, con el objetivo de garantizar un correcto desarrollo de sus obras.
Además, anunció que la próxima semana iniciará la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y en febrero comenzará la cuarta fase, para concluir el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, alcanzando una capacidad de mil MW, con una inversión total de 13 mil 277 mdp. Detalló que las Centrales Fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, en Coahuila, aportarán 556 MW de capacidad con una inversión estimada de 15 mil 449.9 mdp.
Respecto a los proyectos de generación en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), se contemplan tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico, con una capacidad conjunta cercana a 443 MW en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato.
En cuanto a los proyectos de transmisión, se mencionaron 66 proyectos, de los cuales 22 están en proceso de concurso, las últimas de ellas programadas para la segunda quincena de diciembre, mientras que en 2026 se consideran 44 proyectos: 20 para el primer trimestre, que iniciarán sus publicaciones a partir de febrero, así como tres proyectos para mayo y junio. Y 21 proyectos más serán publicados en el tercer y cuarto trimestres.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que el pasado 17 de octubre se emitió una convocatoria para los proyectos privados de generación eléctrica, con el fin de ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión privada para el desarrollo de 20 nuevos proyectos: 15 fotovoltaicos con una capacidad de 2 mil 471 MW y cinco eólicos que aportarán 849 MW, alcanzando un total de 3 mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento. Estos proyectos se desarrollarán en 11 entidades federativas: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.
Finalmente, anunció que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se emitirá una segunda convocatoria a finales de enero, ya que es posible alinear de manera transparente las necesidades de generación del país con las del sector privado.
