CFE anuncia proyectos para generar 6,000 MW a partir de 2026; 54% de energía eléctrica será generada por el Estado

“En total, estamos hablando de alrededor de 6 mil MW nuevos de energía que se van a generar, y una parte muy importante provendrá de fuentes renovables. ¿Qué garantizamos? 54% de la generación eléctrica por parte del Estado mexicano y 46% por los privados, en este nuevo esquema que tiene orden, planeación y garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. Eso es lo que estamos anunciando el día de hoy”, explicó durante la conferencia matutina "Las Mañaneras del Pueblo".

Recordó que en 1992, el expresidente Carlos Salinas de Gortari modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir que los privados invirtieran en electricidad, lo que violaba la Constitución. Mientras que en 2013, con la Reforma Energética del expresidente Enrique Peña Nieto, la CFE se convirtió en una empresa productiva del Estado, lo que la dividió con el objetivo de privatizarse, creando las sociedades de autoabasto, lo que resultó en una pérdida de capacidad de generación eléctrica por parte de la CFE. Con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se inició la recuperación de la CFE, estableciendo que el 54% de la energía eléctrica sea generada por la Comisión Federal de Electricidad. Las inversiones para el próximo año están firmes, así como un plan para generar 24 mil MW adicionales.

La directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, informó que ya comenzó la construcción de la CCC “Francisco Pérez Ríos Tula II” en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo. Además, se están desarrollando la ingeniería básica y de detalle para iniciar las obras en las CCC Salamanca II en Guanajuato, Altamira en Tamaulipas y Mazatlán en Sinaloa, que en conjunto sumarán cerca de 3 mil MW de capacidad y una inversión de 80 mil 939.2 millones de pesos (mdp). Puntualizó que la Central de Combustión Interna (CCI) de Los Cabos, Baja California Sur, está siendo reevaluada debido a las condiciones actuales del mercado, con el objetivo de garantizar un correcto desarrollo de sus obras.