Centros de Capacitación y Calidad del IMSS forman personas honestas y con actitud de servicio

El modelo educativo de los 58 Centros de Capacitación y Calidad que tenemos en la República es vanguardista y puede someterse a cualquier análisis crítico de quienes conocen del tema, resaltó.

Sostuvo que la mejor forma de atender los problemas es a través de la capacitación, “nuestro modelo es producción propia, con un sistema de información, conocido como SICENET plus, que no permite regalar constancias a personal que no acudió a los cursos, además de la plataforma Atenea, nacida en la pandemia y que ahora también se conoce a varios países del mundo”.

A la ceremonia del 56 aniversario del Centro Nacional de Capacitación y Calidad, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, asistieron además la secretaria de Cultura, Recreación y Turismo del sindicato, enfermera Bertha Beatriz Valdovinos Durán, y la titular de la Unidad a la Derechohabiencia del Seguro Social, maestro Gabriela Paredes Orozco, entre otros invitados.