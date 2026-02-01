Celeste Ascencio refrenda unidad en Morena y anuncia recorrido territorial "Humanista Michoacana por la Paz"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Asamblea General del Grupo Parlamentario de Morena, la senadora Celeste Ascencio agradeció y reconoció el trabajo realizado por el senador Adán Augusto López Hernández durante su desempeño como Coordinador del Grupo Parlamentario.

Asimismo, expresó todo su respaldo al senador Ignacio Mier Velazco, quien asumirá esta nueva responsabilidad, segura de que su compromiso con el pueblo de México garantizará una coordinación sólida y eficaz. La senadora Ascencio reiteró su total disposición para trabajar de manera conjunta y apoyar al nuevo coordinador en los trabajos legislativos, siempre en beneficio del bienestar del pueblo de México y en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el marco de la apertura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, la senadora Celeste Ascencio anunció también que continuará con su trabajo territorial en Michoacán, bajo el lema “Humanista Michoacana por la Paz”.

Esta agenda territorial tiene como objetivo impulsar una cultura de paz desde las causas, generando diálogo directo con las juventudes y comunidades del estado, y fortaleciendo procesos de organización, conciencia social y reconstrucción del tejido comunitario.

La senadora continuará con su trabajo territorial visitando los municipios de Michoacán, reafirmando su compromiso de caminar el territorio y seguir impulsando los esfuerzos del Plan Michoacán, convencida de que la transformación se construye escuchando, caminando y de la mano pueblo.

