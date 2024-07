Celebran en Morena seis años del triunfo de AMLO; Sheinbaum llama a celebrar cada año

Asimismo, aseguró que el triunfo del pasado 2 de junio, en el que resultó electa presidenta, fue la mejor celebración para la llegada de la Cuarta Transformación, pues ese día "el pueblo de México expresó con su voto y le dijo al mundo que quiere la continuidad del movimiento de la 4T y le cerró la puerta al pasado de corrupción y de privilegios".

“Este 2 de junio de 2024 fue la mejor celebración al primero de julio de 2018, porque el pueblo de México le dijo al mundo, le dijo a todos y todas, que en México sigue la Cuarta Transformación de la vida pública, que en México sigue el Humanismo Mexicano; este 2 de junio dijo el pueblo de México: queremos que continúe la Transformación, y esa es la esencia de lo que va a ser los próximos seis años porque no va a haber traición, porque no va a haber vuelta en U, no va a haber vuelta al pasado”, agregó.

rmr