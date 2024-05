Celebra IMSS 500 sesiones de trabajo con representantes estatales y directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad

“Esta videoconferencia y este trabajo en equipo transversal ha permitido algo todavía más relevante, que el IMSS esté engendrando al otro IMSS, al IMSS-Bienestar. Para mí no hubiera sido posible poderle dedicar tiempo y esfuerzos al IMSS-Bienestar, el IMSS para quienes no tienen IMSS, si no hubiéramos tenido este andamiaje, estos procesos, esta seguridad de que el IMSS todos los días se sigue moviendo y se sigue transformando”

añadió