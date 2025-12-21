CDMX reporta avances históricos en reparación del daño tras explosión en Puente de La Concordia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó avances sustanciales en materia de atención a víctimas, justicia y reparación integral del daño tras la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, en los límites de Iztapalapa con el Estado de México.

Durante un mensaje público de rendición de cuentas, Brugada calificó el hecho como uno de los más trágicos en la historia reciente de la capital, al recordar que dejó 32 personas fallecidas y decenas de lesionadas. Aseguró que tanto el Gobierno capitalino como la Fiscalía General de Justicia actuaron “del lado de las víctimas y de la justicia”.

Reparación del daño sin precedentes

La mandataria detalló que, hasta el momento, se han logrado 143 acuerdos reparatorios con víctimas directas e indirectas, por un monto superior a 480 millones de pesos, cifra considerada histórica tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional.

Precisó que más del 90% de los recursos, equivalentes a 429 millones de pesos, ya fueron entregados a las familias afectadas, mientras que el resto se encuentra en proceso de pago, todo ello a cargo de la empresa responsable.

“Sabemos que ninguna indemnización repara la pérdida de una vida humana, pero nuestro objetivo fue garantizar el mejor resultado posible y evitar la impunidad”, afirmó Brugada.

Atención inmediata y acompañamiento permanente

La jefa de Gobierno recordó que, desde el primer momento, se desplegó un operativo de emergencia con la participación de más de mil 400 servidores públicos, entre bomberos, policías, brigadistas, personal de Protección Civil, médicos y paramédicos.

Las personas lesionadas fueron atendidas en 23 hospitales de distintos subsistemas de salud, incluidos INSABI, IMSS, ISSSTE, Pemex y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente, todas las personas hospitalizadas ya fueron dadas de alta y continúan su recuperación en casa, con seguimiento médico y de rehabilitación.

Además, se otorgaron más de mil 660 atenciones psicológicas, se entregaron cinco mil raciones de alimentos y se brindó un apoyo económico inmediato de 40 mil pesos a cada víctima o familia afectada.

Brugada destacó que 75 enlaces del Gobierno de la Ciudad acompañaron de manera personalizada a las familias, con el objetivo de evitar trámites burocráticos, insensibilidad institucional o abandono.

“Queríamos que ninguna familia se sintiera sola”, subrayó.

Nuevas reglas para evitar tragedias

Como parte de la política de no repetición, el Gobierno capitalino modificó el Reglamento de Tránsito, estableciendo límites más estrictos para la circulación de pipas con hidrocarburos, reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora y disminución de las cantidades de sustancias peligrosas permitidas en la ciudad.

Asimismo, la jefa de Gobierno anunció que el próximo año se presentará una aplicación de monitoreo para rastrear en tiempo real el recorrido, velocidad y condiciones de las pipas que transportan gas o hidrocarburos en la capital.

Memoria y reconocimiento al valor ciudadano

En memoria de Alicia Matías Teodoro, la mujer que perdió la vida al salvar a su nieta durante la explosión, Brugada anunció la creación del Reconocimiento al Mérito Civil y al Valor Ciudadano “Alicia Matías”, destinado a honrar actos heroicos de la ciudadanía.

“El 10 de septiembre quedará grabado como una fecha de duelo y dolor, pero también como un ejemplo de solidaridad, respuesta inmediata y compromiso con la justicia”, concluyó.

mrh