CDMX presume al ajolote, su nueva estrella para el torneo más grande del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Ciudad de México presentó al ajolote con penacho multicolor como su mascota oficial para el Mundial de Futbol 2026, el torneo más grande del mundo. Este personaje será el emblema que represente la alegría, diversidad y fuerza de la capital mexicana frente a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán durante la justa mundialista.

El anuncio se realizó durante el arranque de los ensayos para la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, evento programado para el 1 de marzo de 2026, con el cual la CDMX buscará romper un Récord Guinness actualmente en poder de Seattle, Estados Unidos.