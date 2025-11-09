CDMX presume al ajolote, su nueva estrella para el torneo más grande del mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Ciudad de México presentó al ajolote con penacho multicolor como su mascota oficial para el Mundial de Futbol 2026, el torneo más grande del mundo. Este personaje será el emblema que represente la alegría, diversidad y fuerza de la capital mexicana frente a los miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán durante la justa mundialista.
El anuncio se realizó durante el arranque de los ensayos para la Clase de Futbol Más Grande del Mundo, evento programado para el 1 de marzo de 2026, con el cual la CDMX buscará romper un Récord Guinness actualmente en poder de Seattle, Estados Unidos.
El ajolote capitalino porta una camiseta roja con el logotipo de la ciudad, el número 10 y la frase “La ciudad más deportiva”, además de shorts y tenis verdes con calcetas blancas, evocando los colores de la bandera nacional. Su diseño fusiona dos íconos: el ajolote de Xochimilco, especie endémica mexicana, y el penacho multicolor, símbolo del patrimonio y la identidad cultural de la capital.
Las autoridades informaron que el personaje acompañará eventos deportivos, turísticos y culturales durante la temporada mundialista, y lanzaron una convocatoria abierta para que la ciudadanía elija su nombre.
El ajolote se suma a las otras mascotas regionales: Zayu (México), Maple (Canadá) y Clutch (Estados Unidos), consolidando su papel como el símbolo representativo de la capital mexicana en el torneo más grande del mundo.
BCT