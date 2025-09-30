México

CDMX ofrece hasta 200 mil pesos para renovar taxis

Apoyos van de 120 mil a 200 mil pesos, según el tipo de vehículo
El programa busca renovar casi 400 taxis con unidades más limpias
Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lanzó un ambicioso programa de renovación de taxis que contempla apoyos económicos de hasta 200 mil pesos para adquirir autos híbridos o eléctricos. La iniciativa busca sustituir unidades con más de 10 años de antigüedad y mejorar la eficiencia del transporte en la capital.

El programa permitirá reemplazar hasta 394 taxis, con diferentes montos de apoyo según el tipo de unidad elegida:

  • 333 concesionarios recibirán 120 mil pesos para adquirir vehículos nuevos altamente eficientes.

  • Se otorgarán hasta 61 apoyos de 150 mil o 200 mil pesos, según si se opta por un auto híbrido o totalmente eléctrico.

Además, las personas beneficiarias podrán obtener 20 mil pesos adicionales si instalan dispositivos de accesibilidad universal en cualquiera de los tres tipos de unidades.
El apoyo no será entregado en efectivo, sino directamente a las agencias automotrices seleccionadas por cada solicitante, una vez que se concrete el crédito y se firme el convenio correspondiente. También será necesario chatarrizar la unidad antigua para acceder a los beneficios.

“Los recursos se ejercerán una vez que las personas solicitantes hayan concretado su crédito, firmado el convenio y chatarrizado las unidades obsoletas”, detalla la publicación.

Semovi facilitará el acceso a financiamiento con condiciones preferenciales: tasas de interés bajas, plazos más largos y respaldo de NAFIN. Se estima que el 74.05% de las personas concesionarias que opten por esta modalidad logren obtener el crédito. Se dará prioridad a las mujeres concesionarias.

Los interesados deberán contar con una unidad de más de 10 años para ser chatarrizada, y podrán registrarse de forma voluntaria e individual a través del sitio: app.semovi.cdmx.gob.mx/sustitucion-2025/

El registro estará disponible desde este martes y hasta 25 días hábiles después.

