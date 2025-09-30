CDMX ofrece hasta 200 mil pesos para renovar taxis

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lanzó un ambicioso programa de renovación de taxis que contempla apoyos económicos de hasta 200 mil pesos para adquirir autos híbridos o eléctricos. La iniciativa busca sustituir unidades con más de 10 años de antigüedad y mejorar la eficiencia del transporte en la capital.
333 concesionarios recibirán 120 mil pesos para adquirir vehículos nuevos altamente eficientes.
Se otorgarán hasta 61 apoyos de 150 mil o 200 mil pesos, según si se opta por un auto híbrido o totalmente eléctrico.
El apoyo no será entregado en efectivo, sino directamente a las agencias automotrices seleccionadas por cada solicitante, una vez que se concrete el crédito y se firme el convenio correspondiente. También será necesario chatarrizar la unidad antigua para acceder a los beneficios.
“Los recursos se ejercerán una vez que las personas solicitantes hayan concretado su crédito, firmado el convenio y chatarrizado las unidades obsoletas”, detalla la publicación.
Semovi facilitará el acceso a financiamiento con condiciones preferenciales: tasas de interés bajas, plazos más largos y respaldo de NAFIN. Se estima que el 74.05% de las personas concesionarias que opten por esta modalidad logren obtener el crédito. Se dará prioridad a las mujeres concesionarias.
Los interesados deberán contar con una unidad de más de 10 años para ser chatarrizada, y podrán registrarse de forma voluntaria e individual a través del sitio: app.semovi.cdmx.gob.mx/sustitucion-2025/
El registro estará disponible desde este martes y hasta 25 días hábiles después.
RPO