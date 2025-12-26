CDMX indemniza con $932 mil a negocios dañados el 2 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de la Ciudad de México autorizó la entrega de 932 mil 363 pesos en apoyos económicos para ocho personas propietarias de negocios que resultaron afectados por actos vandálicos durante la marcha del 2 de octubre de 2025, realizada para conmemorar el 57 aniversario de la masacre estudiantil de 1968.

Recibirán los recursos en una sola exhibición, con montos que van de 9 mil 860 a 243 mil 185.31 pesos, según el nivel de daño registrado en cada establecimiento.

Los daños se concentraron principalmente en cortinas metálicas, cancelería y vidrios, como consecuencia de los destrozos ocasionados por grupos de choque identificados como “bloque negro”, que actuaron durante la movilización en los perímetros A y B del Centro Histórico.

La Secretaría de Gobierno informó que, a través de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, se realizó un censo para identificar el número de negocios afectados y cuantificar los daños materiales.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) reportó que la marcha del 2 de octubre provocó pérdidas económicas superiores a 16.7 millones de pesos, derivadas del cierre anticipado de 3 mil 422 negocios, además de daños materiales que superan los 4 millones 350 mil pesos, incluidos saqueos y afectaciones a inmuebles.

En su análisis, la dependencia capitalina reconoció que este tipo de actos generan impactos que van más allá de los daños inmediatos, al traducirse en deterioro urbano, afectaciones a la calidad de vida y gastos imprevistos para comerciantes y autoridades, quienes deben invertir en reparaciones y medidas de protección.