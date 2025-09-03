CDMX declarará feriado día de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que el día de la inauguración del Mundial de fútbol 2026 en la capital será declarado feriado, con el fin de que la población pueda disfrutar plenamente del evento deportivo.

“Ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa.

Brugada destacó que la intención es que la CDMX no solo reciba a los asistentes a los estadios, sino que toda la ciudad viva el Mundial en las calles, las escuelas y las comunidades, con amplia participación ciudadana.