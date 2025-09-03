CDMX declarará feriado día de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que el día de la inauguración del Mundial de fútbol 2026 en la capital será declarado feriado, con el fin de que la población pueda disfrutar plenamente del evento deportivo.
“Ese día, que va a ser muy importante, vamos a tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa.
Brugada destacó que la intención es que la CDMX no solo reciba a los asistentes a los estadios, sino que toda la ciudad viva el Mundial en las calles, las escuelas y las comunidades, con amplia participación ciudadana.
En el marco de esta preparación, el Gobierno capitalino lanzó el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario Ollamaliztli, en el que podrán participar niñas y niños de entre 9 y 16 años. Se espera la realización de hasta 10 mil partidos en toda la ciudad, con inscripciones gratuitas en los centros PILARES y en línea.
La jefa de Gobierno también adelantó que como parte de las actividades rumbo al Mundial, se impulsará la clase de futbol más grande del mundo, con la meta de romper el Récord Guinness actualmente en poder de Seattle, Estados Unidos.
Brugada subrayó que la capital trabaja en la construcción de 100 nuevas canchas de futbol y la rehabilitación de 400 más, con el respaldo de instituciones como FIFA, FEMEXFUT, UNICEF y ACNUR.
“Queremos un Mundial vivo, incluyente, con gran participación comunitaria, que mueva a todos los capitalinos”, afirmó.
SHA