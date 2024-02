Catorce tips que pueden salvarte de un robo en el banco (siete son para el cajero automático)

Por ello, ofreció algunos consejos a los usuarios, tales como ir acompañado por un familiar o amigo, siempre que haya que sacar dinero, a fin de no exponerse, toda vez que la soledad lo vuelve a uno más vulnerable. En segundo lugar, no hay que ir en los mismos días y horarios, pues una rutina es algo predecible para los ladrones.

Asimismo, debes conocer tu saldo y, en caso de que vayas a hacer algún depósito, hacerlo mediante aplicaciones para no cargar efectivo. Si no es posible hacerlo de este modo, hay que llevar el dinero ya contado para no hacerlo a la vista de todos.

Por otra parte, es una buena idea memorizar el Número de Identificación Personal (NIP) de la tarjeta, pero no tan buena anotarlo en un papel, ya que si alguien más conoce ese dígito puedes perder tu dinero.

En sexto lugar, hay que checar cada cierto tiempo en buró de crédito que no se tenga algún empréstito solicitado por alguien más a tu nombre e, igualmente, no hay que dar información a terceros vía e-mail o teléfono.