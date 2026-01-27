Catean casa en Chimalhuacán por caso de motociclista muerto

Durante la revisión del inmueble únicamente se encontraba una familiar cercana, quien aseguró que la imputada no estaba en el lugar. La Fiscalía mantiene activos los operativos de búsqueda tanto en la Ciudad de México como en municipios mexiquenses.

Gaby “G” cuenta con una orden de aprehensión vigente y será acusada por homicidio calificado, delito que contempla sanciones severas. La investigación señala que la muerte del motociclista Roberto Hernández, de 52 años, no fue un accidente vial, ya que la conductora huyó sin prestar auxilio.

De acuerdo con la información disponible, familiares de la imputada habrían abandonado sus domicilios tras el avance de las investigaciones, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer sigue evadiendo a la justicia.