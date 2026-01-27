Catean casa en Chimalhuacán por caso de motociclista muerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un fuerte operativo encabezado por autoridades del Estado de México fue desplegado en un domicilio de Chimalhuacán, donde presuntamente se ocultaba Gaby “G”, la enfermera señalada por el homicidio de un motociclista en Iztapalapa. Pese al ingreso forzado al inmueble, la mujer no fue localizada y continúa prófuga.
La acción fue dada a conocer a través de redes sociales por el periodista Carlos Jiménez, quien difundió un video en el que se observa a agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México derribando la puerta de la vivienda con un mazo para ejecutar una orden judicial.
Durante la revisión del inmueble únicamente se encontraba una familiar cercana, quien aseguró que la imputada no estaba en el lugar. La Fiscalía mantiene activos los operativos de búsqueda tanto en la Ciudad de México como en municipios mexiquenses.
Gaby “G” cuenta con una orden de aprehensión vigente y será acusada por homicidio calificado, delito que contempla sanciones severas. La investigación señala que la muerte del motociclista Roberto Hernández, de 52 años, no fue un accidente vial, ya que la conductora huyó sin prestar auxilio.
De acuerdo con la información disponible, familiares de la imputada habrían abandonado sus domicilios tras el avance de las investigaciones, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer sigue evadiendo a la justicia.
RPO