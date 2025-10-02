Casos de miasis en humanos aumentan a 52 en México; Chiapas concentra la mayoría

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud reportó que los casos de miasis por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) en humanos aumentaron a 52 en el país, siendo Chiapas la entidad más afectada.

De acuerdo con el boletín epidemiológico de la semana 38 —que abarcó del 14 al 20 de septiembre—, cuatro estados concentran la mayor parte de los casos:

Chiapas: 45 pacientes.

Campeche: 3 casos.

Yucatán: 3 casos.

Tabasco: 1 caso.

La dependencia federal informó que, de los 52 pacientes, 44 ya fueron dados de alta por mejoría, mientras que 2 permanecen hospitalizados y 3 continúan con tratamiento ambulatorio.

En cuanto a las tres defunciones registradas en pacientes con miasis, la Secretaría de Salud aclaró que las muertes no fueron ocasionadas directamente por la larva, sino por enfermedades previas.

El primer deceso ocurrió el 29 de julio en Candelaria, Campeche , en una mujer de 86 años que tenía una lesión en la cabeza. El diagnóstico final señaló como causa un carcinoma epidermoide .

En septiembre , se notificaron dos fallecimientos más en Chiapas. En Tapachula , murió una mujer de 87 años con lesiones en cabeza y cuello; la causa oficial fue cáncer basocelular .

El tercer caso ocurrió en Escuintla, donde una mujer de 83 años presentó lesiones en ambos brazos; la causa de muerte fue insuficiencia respiratoria.

La miasis por gusano barrenador ocurre cuando las larvas invaden tejidos vivos, generando lesiones severas. Si bien el parásito puede complicar cuadros clínicos, las autoridades sanitarias reiteraron que las muertes registradas no derivaron directamente de la infestación larvaria, sino de condiciones médicas preexistentes.

