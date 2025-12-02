Caso Waldo’s: Fiscalía apunta a falla técnica y documentos irregulares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) dio a conocer nuevos avances en la investigación del incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, tragedia que dejó 24 personas fallecidas y varios lesionados.

En un mensaje emitido por el fiscal general, Gustavo Salas, se detalló que se han concluido diversos dictámenes periciales clave, entre ellos el análisis cromatográfico realizado al fluido utilizado como refrigerante del transformador ubicado en el inmueble. Este estudio fue efectuado por un laboratorio especializado en el Estado de México y entregado a la Fiscalía el 26 de noviembre.

Además, se está a la espera del dictamen técnico del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, cuyo contenido será contrastado con el resto de los análisis ya integrados al expediente, con el fin de establecer de forma precisa la causa raíz del siniestro.