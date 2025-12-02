Caso Waldo’s: Fiscalía apunta a falla técnica y documentos irregulares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) dio a conocer nuevos avances en la investigación del incendio ocurrido el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, tragedia que dejó 24 personas fallecidas y varios lesionados.
En un mensaje emitido por el fiscal general, Gustavo Salas, se detalló que se han concluido diversos dictámenes periciales clave, entre ellos el análisis cromatográfico realizado al fluido utilizado como refrigerante del transformador ubicado en el inmueble. Este estudio fue efectuado por un laboratorio especializado en el Estado de México y entregado a la Fiscalía el 26 de noviembre.
Además, se está a la espera del dictamen técnico del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, cuyo contenido será contrastado con el resto de los análisis ya integrados al expediente, con el fin de establecer de forma precisa la causa raíz del siniestro.
Entre los hallazgos más relevantes, la Fiscalía informó que se ha identificado el uso de documentación apócrifa, incluyendo un documento utilizado en trámites oficiales que no corresponde con la realidad de la sucursal siniestrada. También se han recopilado 23 documentos legales y técnicos sobre los dispositivos de protección civil, dictámenes estructurales y planos del inmueble.
Asimismo, se han realizado entrevistas a más de una decena de particulares vinculados con la operación del establecimiento, así como a diversos servidores y exservidores públicos de los tres niveles de gobierno que estuvieron relacionados con el funcionamiento del local. Cuatro exfuncionarios que no habían sido localizados ya fueron requeridos por el Ministerio Público.
La Fiscalía afirmó que ha desplegado personal en entidades como Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México y Baja California para realizar diligencias complementarias en coordinación con otras autoridades.
El fiscal Salas reiteró el compromiso institucional con una investigación científica, legal, objetiva e integral, que permita garantizar el derecho de las víctimas y la sociedad sonorense al acceso a la verdad y la justicia.
