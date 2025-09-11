Caso Segalmex: Sheinbaum confirma personas detenidas y asegura transparencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno dará transparencia total al caso Segalmex, organismo creado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y señalado por irregularidades millonarias.

En su conferencia matutina de este jueves 11 de septiembre, desde Palacio Nacional, Sheinbaum confirmó que ya hay personas detenidas por el caso y adelantó que solicitará a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentar un informe completo sobre el estado de las investigaciones.

“Me comprometo a traer aquí lo de Segalmex, lo que diga Anticorrupción. Qué fue lo que pasó, cuántas personas están detenidas, para que se transparente todo, es importante”, señaló la mandataria.

Al ser cuestionada sobre el exdirector de Segalmex, Ignacio Ovalle, Sheinbaum explicó que también se pedirá información sobre su papel en el organismo.

“Lo presentamos, ya sea aquí o con un documento que pueda explicar qué pasó, hasta dónde va la investigación y qué más hay sobre eso”, añadió.

Durante la misma conferencia, la presidenta también se refirió a los ventiladores adquiridos por el INSABI durante la pandemia de Covid-19, los cuales no fueron utilizados. Aseguró que se investigará cómo se adquirieron y qué ocurrió con ese equipo.