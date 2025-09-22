Caso “Papayita”: Sheinbaum lamenta y Fiscalía aún sin pruebas de envenenamiento

Carlos Gurrola, de 47 años, falleció el pasado 18 de septiembre en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, luego de permanecer hospitalizado desde el 30 de agosto, cuando comenzó a sentirse mal mientras laboraba en una tienda del fraccionamiento Senderos.

Inicialmente fue trasladado a la clínica 66 del IMSS y posteriormente canalizado a otros hospitales, hasta que su estado de salud se agravó.

Según un comunicado emitido por la Fiscalía estatal, hasta el momento no se han encontrado pruebas que acrediten que la sustancia fue colocada intencionalmente en la bebida de Carlos.

La carpeta de investigación ya fue turnada al área de homicidios, donde se continúan recabando testimonios y análisis de pruebas para esclarecer el hecho.

Por su parte, la empresa Multiservicios Rocasa, donde trabajaba Carlos, rechazó que haya existido acoso laboral. En una rueda de prensa, Xóchitl Rosas, representante de la empresa, expresó sus condolencias a la familia y afirmó que “Carlitos era una persona muy alegre, muy trabajadora y querida por sus compañeros. No sufría bullying. Nosotros estamos colaborando con la Fiscalía y hemos apoyado a su familia desde el inicio”.