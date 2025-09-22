Caso “Papayita”: Sheinbaum lamenta y Fiscalía aún sin pruebas de envenenamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este lunes el fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, quien murió supuestamente tras ingerir una sustancia tóxica mientras trabajaba en un supermercado en Torreón, Coahuila.
Durante la conferencia matutina denominada “Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum confirmó que la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) y aseguró que el Gabinete de Seguridad del gobierno federal dará seguimiento al caso.
“Está en manos de la Fiscalía Estatal, es muy lamentable y por supuesto el Gabinete de Seguridad estará al pendiente del caso”, expresó la mandataria en respuesta al tema que ha generado amplia atención pública.
Carlos Gurrola, de 47 años, falleció el pasado 18 de septiembre en la Clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, luego de permanecer hospitalizado desde el 30 de agosto, cuando comenzó a sentirse mal mientras laboraba en una tienda del fraccionamiento Senderos.
Inicialmente fue trasladado a la clínica 66 del IMSS y posteriormente canalizado a otros hospitales, hasta que su estado de salud se agravó.
Según un comunicado emitido por la Fiscalía estatal, hasta el momento no se han encontrado pruebas que acrediten que la sustancia fue colocada intencionalmente en la bebida de Carlos.
La carpeta de investigación ya fue turnada al área de homicidios, donde se continúan recabando testimonios y análisis de pruebas para esclarecer el hecho.
Por su parte, la empresa Multiservicios Rocasa, donde trabajaba Carlos, rechazó que haya existido acoso laboral. En una rueda de prensa, Xóchitl Rosas, representante de la empresa, expresó sus condolencias a la familia y afirmó que “Carlitos era una persona muy alegre, muy trabajadora y querida por sus compañeros. No sufría bullying. Nosotros estamos colaborando con la Fiscalía y hemos apoyado a su familia desde el inicio”.
El abogado de la compañía, César Flores, aseguró que han entregado videograbaciones y entrevistas a las autoridades y negó que existan indicios de hostigamiento en el entorno laboral. “No hay dolo, creemos que es un hecho que corresponde a la Fiscalía aclarar”, señaló.
El caso cobró relevancia el 17 de septiembre, cuando familiares de Carlos crearon una página en redes sociales para exigir justicia.
Aseguraron que la víctima era blanco de acoso en el trabajo y que alguien pudo haber colocado un químico en su bebida.
Según sus declaraciones, Carlos habría ingerido el líquido alrededor de las 15:00 horas del 30 de agosto, lo que le provocó un malestar progresivo que lo llevó a ser hospitalizado.
La Fiscalía reiteró que la investigación continúa abierta y que se darán a conocer avances conforme se integren nuevas pruebas.
RYE-