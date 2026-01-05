Caso Iztapalapa: Fiscalía analiza videos y peritajes tras hallar auto abandonado en Edomex

La víctima ya fue identificada por un familiar directo, y su fallecimiento fue confirmado por paramédicos en el lugar. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público.

🚔 El vehículo fue abandonado en Edomex

Como parte de la investigación, autoridades del Estado de México localizaron un automóvil con características similares al involucrado en el percance. El hallazgo se hizo en calles del municipio de Nezahualcóyotl.

Se trata de un Honda City, color azul, que fue asegurado para realizar pruebas periciales. La Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México mantiene coordinación con la Fiscalía del Edomex para avanzar en el caso.

🧾 ¿Quién lo conducía?

De acuerdo con la Fiscalía, ya se cuenta con:

Identificación del vehículo .

Placas de circulación .

Nombre del propietario registrado.

Sin embargo, aún no se tiene certeza de quién lo manejaba en el momento del incidente, por lo que se continúan las diligencias para aclarar los hechos.