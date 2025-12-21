Caso Dashia: joven acusada de extorsión enfrentará proceso en libertad tras cambio de medida cautelar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dashia Rocío “N”, joven acusada de extorsión en el Estado de México, enfrentará su proceso legal en libertad luego de que se modificara su medida cautelar, informó Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres. El caso ha causado controversia luego de que se diera a conocer que la joven había denunciado a su padre biológico por presunto abuso sexual.
A través de su cuenta en la red social X, Hernández señaló que “se corrigió la injusticia” contra Dashia, de 19 años de edad, quien estudiaba Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad del Valle de México (UVM). “Seguiremos acompañando a la familia y a Dashia, como lo hacemos a diario desde la Secretaría”, escribió.
El caso se hizo visible luego de que el periodista Ignacio Gómez Villaseñor lo difundiera. Desde entonces, según Hernández, se mantuvo un diálogo constante con la familia y autoridades del Estado de México. Incluso, la secretaria celebró que la madre de la joven y su abuela puedan pasar estas fiestas navideñas en compañía de Dashia.
De acuerdo con los familiares, la joven fue acusada falsamente de extorsión luego de denunciar presunto abuso sexual por parte de su padre, empresario del sector de seguridad privada. La Fiscalía del Estado de México la vinculó a proceso el pasado 4 de diciembre, señalándola de supuestos vínculos con una estructura criminal.
La acusación de extorsión habría ocurrido a finales de septiembre en Tlalnepantla, según la fiscalía. No obstante, la madre de Dashia afirmó que la joven dejó de tener contacto con su padre el 3 de septiembre, un día después de los supuestos tocamientos indebidos. Ahora, la joven podrá continuar su proceso fuera de prisión mientras se esclarecen los hechos.
