Caso Dashia: joven acusada de extorsión enfrentará proceso en libertad tras cambio de medida cautelar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dashia Rocío “N”, joven acusada de extorsión en el Estado de México, enfrentará su proceso legal en libertad luego de que se modificara su medida cautelar, informó Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres. El caso ha causado controversia luego de que se diera a conocer que la joven había denunciado a su padre biológico por presunto abuso sexual.

A través de su cuenta en la red social X, Hernández señaló que “se corrigió la injusticia” contra Dashia, de 19 años de edad, quien estudiaba Ingeniería en Desarrollo de Videojuegos en la Universidad del Valle de México (UVM). “Seguiremos acompañando a la familia y a Dashia, como lo hacemos a diario desde la Secretaría”, escribió.