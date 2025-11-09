Caso Colosio: capturan en Tijuana a presunto implicado, exagente del Cisen

El Registro Nacional de Detenciones confirmó que Jorge Antonio “N” fue arrestado portando una prenda con rastros de sangre de Colosio y que en su momento dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, utilizada para detectar residuos de disparo. Estos elementos lo vinculan directamente con la escena del crimen.

En ese entonces, el hoy detenido estaba asignado a tareas de seguimiento del candidato como parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). La FGR sostiene que las pruebas materiales y químicas recabadas señalan su posible participación activa en los hechos del 23 de marzo de 1994.

Además de esta detención, se reporta una solicitud de extradición relacionada con otro implicado en un presunto fraude vinculado a la firma Peak Growth Capital, donde Jorge Antonio “N” ocupaba un cargo directivo. Las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el proceso judicial ni los próximos pasos en la investigación.

