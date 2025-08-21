Caso cerrado: Pío López Obrador no enfrentará sanción por caso de fajos de billetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de cinco años de polémica y especulación, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que no hay pruebas suficientes para sancionar a Pío López Obrador ni al partido Morena, por los videos en los que el hermano del expresidente aparece recibiendo fajos de billetes.

Los videos, difundidos originalmente por en agosto de 2020, mostraban a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, exfuncionario federal. A pesar del impacto mediático y político, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó que no se acreditaron transferencias bancarias, flujos financieros irregulares ni vínculos que probaran un financiamiento paralelo a Morena.