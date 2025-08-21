Caso cerrado: Pío López Obrador no enfrentará sanción por caso de fajos de billetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de cinco años de polémica y especulación, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que no hay pruebas suficientes para sancionar a Pío López Obrador ni al partido Morena, por los videos en los que el hermano del expresidente aparece recibiendo fajos de billetes.
Los videos, difundidos originalmente por en agosto de 2020, mostraban a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, exfuncionario federal. A pesar del impacto mediático y político, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó que no se acreditaron transferencias bancarias, flujos financieros irregulares ni vínculos que probaran un financiamiento paralelo a Morena.
La consejera del INE, Carla Humphrey, detalló que durante la investigación se solicitaron datos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al propio partido Morena y a personas relacionadas directamente con los hechos. También señaló que hubo obstáculos importantes para el avance del caso.
Humphrey recordó que en 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) también limitó la información disponible sobre el caso, una situación que, dijo, se repite ahora.
Con esta resolución, el INE cierra uno de los casos más mediáticos ligados a la familia presidencial. Aunque la opinión pública sigue cuestionando la legalidad del origen y destino de ese dinero, el expediente queda oficialmente archivado. Pío López Obrador no enfrentará consecuencias legales por los hechos registrados en los polémicos videos.
