Caso AXE Ceremonia: Ocesa pierde amparo y permanece bajo investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una jueza en materia penal negó el amparo solicitado por la Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V. (Ocesa), con el que la empresa buscaba evitar ser imputada por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida durante el festival AXE Ceremonia.

De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, el recurso legal promovido por Ocesa no fue concedido, por lo que la empresa continuará señalada dentro de la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General de Justicia de la CDMX como una de las presuntas responsables del caso.

Cabe recordar que el amparo fue presentado el 14 de enero, luego de que la Fiscalía capitalina modificara la calidad jurídica de Ocesa, al pasarla de testigo a empresa imputada dentro de la investigación por el fallecimiento de los dos comunicadores.