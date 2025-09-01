Caso Ada Karina: ropa con su ADN en camioneta alterada y dos detenidos en Zacatecas

Desde la confirmación del reporte en el sistema de emergencias 911, autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron despliegues operativos en los municipios de Guadalupe, Vetagrande, Pánuco, Trancoso, Villa de Cos, y hacia salidas en dirección al estado de Aguascalientes.

Detenciones, cateos y hallazgos clave

Como parte de las labores de investigación, se obtuvieron grabaciones que muestran el momento exacto de la privación de la víctima, así como la participación de una motocicleta y una camioneta blanca tipo Journey, cuyas características permitieron establecer una ruta de escape.

En coordinación con el C5, se identificó la placa del vehículo, misma que resultó ser sobrepuesta. El supuesto propietario informó que le fueron robadas, aunque no presentó denuncia, lo que forma parte de las inconsistencias investigadas.

Se realizaron tres inspecciones en domicilios de Guadalupe y dos cateos, uno de ellos en el municipio de Trancoso, donde se logró la detención de dos hombres identificados como Ángel Antonio “N” y Juan Reynaldo “N”, además del aseguramiento de:

Un chaleco balístico

Grilletes para mano

Dos armas de fuego (una corta y un fusil de uso exclusivo del Ejército)

Dosis de narcótico

Cartuchos, cargadores y prendas de vestir

Las dos unidades vehiculares involucradas, entre ellas la camioneta Journey, que estaba siendo pintada de manera artesanal.

Evidencia genética y presunta vinculación con trata y narcomenudeo

La Fiscalía confirmó que las prendas localizadas en la camioneta presentan coincidencias genéticas (ADN) con Ada Karina, lo que refuerza la línea de investigación que vincula este vehículo directamente con el crimen.

Además, se identificaron establecimientos presuntamente vinculados con trata de personas y venta de droga, por lo que se llevaron a cabo seis cateos simultáneos, donde se decomisaron narcóticos y se detuvo a dos personas más, actualmente bajo investigación.