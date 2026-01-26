Casas de empeño: ¿aliadas o enemigo financiero? Profeco lanza advertencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la famosa cuesta de enero, muchas familias consideran acudir a una casa de empeño para obtener un préstamo rápido. Pero ¡cuidado! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advierte que si no se hace con información, este recurso puede convertirse en una trampa financiera.

💡 Antes de empeñar, toma en cuenta esto:

Compara opciones:

Consulta al menos tres casas de empeño diferentes. Verifica el Costo Anual Total (CAT), comisiones e intereses. Verifica que estén registradas:

Solo acude a establecimientos inscritos en el Registro Público de Casas de Empeño de Profeco. Las que no lo están, no ofrecen garantías legales. Revisa bien el contrato:

Antes de firmar, analiza cláusulas, plazos, intereses y cargos de almacenaje. Evita empeñar objetos sentimentales o de uso diario:

Si los pierdes, el daño puede ser emocionalmente mayor que el beneficio económico. Guarda tus comprobantes:

Los recibos de pago o refrendo son clave para aclaraciones o quejas.

📌 ¿Y si no pago a tiempo?

La casa de empeño puede vender tu prenda. Pero si al venderla obtiene más de lo que debías, ese extra se llama “demasía” o “remanente”, y te pertenece.

Para reclamarlo:

Presenta tu contrato e identificación.

Pregunta si ya fue vendida.

Si hubo ganancia, deben entregarte el dinero.

Tienes hasta un año para reclamarlo.

🛡️ Profeco orienta y protege