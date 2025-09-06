Casa abandona se derrumba en callejón de Guanajuato [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde del pasado viernes 5 de septiembre, una casa deshabitada se derrumbó en el callejón de Guisado, ubicado en el Centro Histórico de Guanajuato capital, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con autoridades locales, el colapso fue provocado por el reblandecimiento del terreno a causa de las intensas lluvias recientes, situación que ha incrementado la preocupación por el estado estructural de diversas construcciones antiguas en la zona patrimonial.

Elementos de Protección Civil, en coordinación con personal de Obra Pública y Servicios Municipales, acudieron al sitio para retirar los escombros y asegurar el perímetro con el fin de prevenir riesgos adicionales.