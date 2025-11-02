Carro alegórico con pirotecnia explota durante desfile de Noche de Muertos en Morelos [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo, un carro alegórico que formaba parte del desfile del Festival Xochimictlán explotó presuntamente por pirotecnia mal manipulada, lo que generó momentos de tensión y caos entre los asistentes.
De acuerdo con reportes en redes sociales y medios locales, la explosión ocurrió mientras la caravana "Almas que andan, luces que guían" recorría las calles principales del municipio. Testigos aseguran que el estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos confirmó el incidente a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) e informó que se mantiene en contacto con las autoridades municipales para monitorear la situación y brindar apoyo inmediato si es necesario.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número de personas heridas ni se reportan víctimas mortales. Autoridades locales trabajan en la zona para evaluar daños y brindar atención médica a quien lo requiera.
El evento cultural, promovido por el Ayuntamiento de Mazatepec, contemplaba desfiles, música y una rodada nocturna, como parte de las celebraciones del Día de Muertos.
Así ocurrió:
rmr