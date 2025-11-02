Carro alegórico con pirotecnia explota durante desfile de Noche de Muertos en Morelos [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este domingo, un carro alegórico que formaba parte del desfile del Festival Xochimictlán explotó presuntamente por pirotecnia mal manipulada, lo que generó momentos de tensión y caos entre los asistentes.

De acuerdo con reportes en redes sociales y medios locales, la explosión ocurrió mientras la caravana "Almas que andan, luces que guían" recorría las calles principales del municipio. Testigos aseguran que el estruendo se escuchó a varias cuadras a la redonda.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos confirmó el incidente a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) e informó que se mantiene en contacto con las autoridades municipales para monitorear la situación y brindar apoyo inmediato si es necesario.