Caravana del Terror: motociclistas desatan caos tras cancelación de show [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que inició como una actividad recreativa de motociclistas terminó en descontrol y actos vandálicos. La autodenominada “Caravana del Terror 2025”, celebrada este fin de semana en Cuernavaca, Morelos, culminó en un disturbio masivo tras la cancelación de un concierto y rifa programados.

El evento reunió a alrededor de diez mil motociclistas, quienes recorrieron diversas calles de Cuernavaca, incluido el centro histórico. La caravana tenía previsto finalizar en el recinto ferial de Acapantzingo, donde se realizaría la presentación de Cachirula y Loojan, además de la rifa de una motocicleta.

Sin embargo, cerca de las 22:00 horas, los organizadores informaron la cancelación del espectáculo. En respuesta, un grupo de asistentes —presuntamente bajo los efectos del alcohol— inició actos de vandalismo: quemaron la motocicleta destinada a ser sorteada.