Capturan a presuntos delincuentes mientras regalaban juguetes a niños, en NL

También se decomisaron fornituras y equipo táctico camuflado, de acuerdo con el reporte oficial difundido el domingo en redes sociales. Los detenidos estarían vinculados con al menos dos homicidios y otros delitos recientes en la zona.

Hasta el momento, no se han dado a conocer sus identidades, pero las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer su relación con células criminales activas en el área metropolitana de Monterrey.

Es de recordar que grupos delincuenciales suelen aprovechar fechas significativas, como la Navidad, para entregar juguetes, despensas o dinero en efectivo como forma de generar simpatía entre la población. Este tipo de actos, aunque presentados como "ayuda", pueden constituir un delito, ya que la ley mexicana sanciona cualquier forma de colaboración o apología del crimen organizado.

rmr