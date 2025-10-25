Captan supuesto OVNI en rancho de “El Bronco”; Maussan lo respalda [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, mejor conocido como “El Bronco”, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video que, según él, muestra un posible objeto volador no identificado (OVNI) en las inmediaciones de Icamole, cerca de su rancho.

El video muestra una luz anaranjada desplazándose lentamente entre los cerros, lo que generó todo tipo de reacciones entre internautas. Sin embargo, lejos de mostrarse alarmado, “El Bronco” optó por un tono humorístico al preguntar:

“Raza, me mandaron este video, ¿qué se hace en estos casos? ¿Será prudente invitarle unas caguamas?”