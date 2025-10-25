Captan supuesto OVNI en rancho de “El Bronco”; Maussan lo respalda [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León, mejor conocido como “El Bronco”, sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales un video que, según él, muestra un posible objeto volador no identificado (OVNI) en las inmediaciones de Icamole, cerca de su rancho.
El video muestra una luz anaranjada desplazándose lentamente entre los cerros, lo que generó todo tipo de reacciones entre internautas. Sin embargo, lejos de mostrarse alarmado, “El Bronco” optó por un tono humorístico al preguntar:
“Raza, me mandaron este video, ¿qué se hace en estos casos? ¿Será prudente invitarle unas caguamas?”
La publicación rápidamente se viralizó, incluso llegó hasta el reconocido investigador de fenómenos aéreos no identificados, Jaime Maussan, quien compartió el video desde su cuenta en X, destacando:
“El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, publicó en su cuenta oficial una serie de impresionantes grabaciones que muestran a un orbe naranja... ¿Qué les parece?”
Sin embargo, entre los comentarios también abundaron las voces escépticas. Algunos usuarios señalaron que lo captado en el video podría tratarse de un fenómeno natural conocido como fuego fatuo, resultado de la combustión espontánea de gases como el fósforo en zonas pantanosas o de alta vegetación.
Este tipo de luces han sido reportadas históricamente en diversos puntos de México, incluyendo regiones montañosas de Michoacán, y suelen ser confundidas con avistamientos OVNI por su apariencia flotante e inusual.
Aunque la autenticidad del avistamiento sigue sin confirmarse, el caso ha generado conversación entre creyentes, escépticos y curiosos.
mrh