Captan pelea entre mujeres por asiento en vagón exclusivo del Metro CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra una pelea entre mujeres al interior de un vagón exclusivo del Metro de la Ciudad de México, aparentemente por la disputa de un asiento.
En las imágenes, captadas por una usuaria identificada como @Brenn0505, se observa a al menos cuatro pasajeras agrediendo físicamente a una joven de cabello negro, quien permanece sentada mientras recibe jalones de cabello y manotazos.
Aunque el clip no brinda mayor contexto ni permite conocer el inicio exacto del conflicto, el comentario de la usuaria que lo compartió ironiza sobre la seguridad de los espacios destinados exclusivamente a mujeres:
“Uy, lo bueno que en el vagón de mujeres vamos más seguras. Qué mal, a cada rato peleas en esos vagones”.
El video rápidamente generó debate entre internautas, algunos señalando la falta de civilidad entre pasajeras, y otros denunciando que la saturación del transporte público genera este tipo de tensiones.
Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no ha emitido posicionamiento sobre el hecho ni se ha informado si alguna de las involucradas fue sancionada.
Los vagones exclusivos para mujeres y menores de edad fueron implementados como medida para reducir el acoso sexual en el Metro. Sin embargo, este tipo de incidentes pone en duda la percepción de seguridad y convivencia en estos espacios.
mrh