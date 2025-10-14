Captan a Sheinbaum pidiendo omitir “municipios afectados”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue captada por micrófonos abiertos cuando le pidió al secretario de Salud, David Kershenobich, no decir "municipios afectados".

La escena fue transmitida en vivo desde Palacio Nacional. Mientras el funcionario se preparaba para tomar la palabra, Sheinbaum se inclinó discretamente hacia él y le dijo en voz baja: "No digas los municipios". A pesar de la advertencia, el diálogo continuó por unos segundos, pero de forma inesperada, el audio del micrófono fue silenciado, impidiendo escuchar el contenido posterior de la conversación.

Aunque es común que los equipos de gobierno coordinen mensajes para evitar contradicciones o confusiones, en las redes sociales, las opiniones se polarizaron. Mientras algunos usuarios consideran que la presidenta intentó evitar alarmismo innecesario, otros la acusan de ocultar información crucial.