Captan a Jeremy Renner, de Los Vengadores, de vacaciones en Zihuatanejo, Guerrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Jeremy Renner, reconocido mundialmente por su papel como “Hawkeye” en las películas de Marvel, fue captado en Zihuatanejo, Guerrero, tomando unas vacaciones.
La información se difundió primero a través de redes sociales, donde usuarios y prestadores de servicios compartieron fotografías del actor en el destino turístico mexicano.
Horas más tarde, el propio Renner confirmó su estancia en el destino al publicar una historia en Instagram con la frase: “Happy Friday… Calm after the storm” (“Feliz viernes… Calma tras la tormenta”).
La publicación coincide con la reciente afectación por lluvias que vivió Zihuatanejo y otras zonas de Guerrero, donde se reportaron inundaciones, vehículos arrastrados por el agua y deslaves en tramos carreteros.
Cabe señalar que no es la primera vez que Jeremy Renner visita Zihuatanejo, lo cual refuerza la conexión del actor con este destino turístico del Pacífico mexicano.
