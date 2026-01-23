Capacitará INE a su personal en el uso ético y estratégico de la IA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de consolidar la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta estratégica para la democracia, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el inicio de una capacitación para todo su personal bajo el curso: “Inteligencia Artificial: usos y criterios en el INE”.

Esta iniciativa busca que la IA no sólo optimice los procesos internos, sino que se convierta en un pilar para fortalecer la confianza de la ciudadanía y garantizar procesos electorales más eficientes, transparentes y alineados con los principios democráticos.

A partir de este 26 de enero, las y los trabajadores del Instituto accederán a formación especializada en lineamientos jurídicos y técnicos diseñados por los órganos de gobierno de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El programa formativo abordará temas fundamentales como los principios que orienta la aplicación responsable y ética; los principios para el desarrollo estratégico y uso regulado de la IA, así como las razones para aprender y aplicar la Inteligencia Artificial en el ámbito de las obligaciones de las y los trabajadores del Instituto.

Con esta acción, el INE reafirma su posición como referente nacional en el análisis y adopción de la IA. Al ser la primera institución autónoma en el país en regular activamente estos usos, el Instituto se anticipa a los desafíos digitales actuales, asegurando que la tecnología sea una aliada estratégica para la vida democrática.

Mediante la coordinación de diversas áreas ejecutivas y técnicas, el INE apuesta por la homologación de conocimientos para seguir ofreciendo certidumbre a las y los mexicanos.