Capacitación en Hora Dorada refuerza atención oportuna a pacientes pediátricos atendidos en ONCOCREAN

Expuso que el paciente que presenta fiebre o neutropenia es recibido por personal de salud del IMSS, se realiza el registro, Triage, primera evaluación, indicación y, en su caso, realización de estudios de laboratorio o Rayos X; segunda evaluación, dispensación de antibióticos al personal de Enfermería para su administración a los menores.

En esta 120 sesión de trabajo, se acordó dar seguimiento a los diagnósticos oportunos en Yucatán; al establecimiento de horarios para la toma de muestras de laboratorio en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Chihuahua; a la capacitación del personal del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 de Zacatecas, y al reporte sobre la atención a pacientes pediátricos oncológicos por parte del personal de laboratorio del HGZ No. 1 de San Luis Potosí.

