Candidato a la alcaldía de Monterrey se cae de tráiler en movimiento [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adalberto Madero, el candidato del Partido Esperanza Social (ESO), sufrió una caída desde un tráiler en movimiento durante uno de sus recorridos de campañas.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que el aspirante a la presidencia municipal sube a al camión para asomarse por la ventanilla, pero cuando el conductor arranca se cae.

El candidato, compartió el vídeo en el que habla de su caída e informó que está bien.

“Como ustedes se dieron cuenta me caí. La gente del camión me pidió que me subiera a saludarlos y luego lamentablemente, el camión se movió y me caí, me pegue en la cabeza y estoy aquí en el Hospital Oca y me están curando. ´Ánimo vamos a ganar”, comenta el candidato en su vídeo.