Candidata de Morena fallece y vence en urnas; equipo y familia ocultaron su muerte

Hasta el momento no hay certeza del motivo por el que no se le celebró una ceremonia funeral a la diputada Irma Andazola, quien a decir del material en sus redes sociales, reflejaba no solo su popularidad y el apoyo de sus simpatizantes, sino también el impacto que su figura dejó en la comunidad como lo ha afirmado la dirigencia y algunos otros perfiles políticos que se han pronunciado ante el lamentable hecho.

hrn