Canciller de Perú acusa acto inamistoso y anuncia ruptura con México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez, señalada como presunta coautora del intento de golpe de Estado, recibiera asilo político en la residencia de la embajada mexicana.
El canciller peruano, Hugo de Zela, comunicó la medida en un mensaje oficial:
“Hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú [...] Frente a este acto inamistoso, y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de una acción similar a la ocurrida recientemente en Ecuador —cuando la policía ingresó a la embajada de México en Quito—, el canciller de Perú fue claro:
“No, esa posibilidad no existe. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional, y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”.
Respecto al impacto de esta ruptura diplomática en la ciudadanía, De Zela precisó que las relaciones consulares se mantendrán, por lo que no se anticipan cambios inmediatos para los peruanos que viajen a México o los mexicanos que residen en Perú.
“La voluntad del Perú es que las relaciones consulares continúen, porque consideramos muy importante proteger a los peruanos en México y también que los mexicanos en el Perú sean protegidos”, señaló el canciller.
BCT