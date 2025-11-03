Canciller de Perú acusa acto inamistoso y anuncia ruptura con México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de que la ex primera ministra Betssy Chávez, señalada como presunta coautora del intento de golpe de Estado, recibiera asilo político en la residencia de la embajada mexicana.

El canciller peruano, Hugo de Zela, comunicó la medida en un mensaje oficial:

“Hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la embajada de México en el Perú [...] Frente a este acto inamistoso, y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”.