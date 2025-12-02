Cancillería y Suecia exploran inversiones con Grupo Wallenberg

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo una reunión con el embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén, y representantes del Grupo Wallenberg, uno de los conglomerados financieros e industriales más influyentes del norte de Europa.

Durante el encuentro —celebrado en las instalaciones de la Cancillería— se dialogó sobre las oportunidades que ofrece el Plan México en sectores estratégicos para atraer inversión nórdica.

Uno de los puntos más relevantes fue la confirmación de los preparativos para recibir a 100 CEOs de países nórdicos en México durante 2026, lo que será la delegación empresarial más grande proveniente de esa región en la historia del país, según destacó la SRE.

Esta visita podría marcar un parteaguas en la relación económica entre México y países como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, fortaleciendo los lazos bilaterales y fomentando nuevos acuerdos comerciales.