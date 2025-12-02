Cancillería y Suecia exploran inversiones con Grupo Wallenberg
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo una reunión con el embajador de Suecia en México, Gunnar Aldén, y representantes del Grupo Wallenberg, uno de los conglomerados financieros e industriales más influyentes del norte de Europa.
Durante el encuentro —celebrado en las instalaciones de la Cancillería— se dialogó sobre las oportunidades que ofrece el Plan México en sectores estratégicos para atraer inversión nórdica.
Uno de los puntos más relevantes fue la confirmación de los preparativos para recibir a 100 CEOs de países nórdicos en México durante 2026, lo que será la delegación empresarial más grande proveniente de esa región en la historia del país, según destacó la SRE.
Esta visita podría marcar un parteaguas en la relación económica entre México y países como Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, fortaleciendo los lazos bilaterales y fomentando nuevos acuerdos comerciales.
El Grupo Wallenberg agrupa a banqueros e industriales a través de fundaciones y empresas líderes en Suecia, con presencia internacional en sectores como tecnología, manufactura, telecomunicaciones y finanzas.
Su interés en México se alinea con los esfuerzos del gobierno federal para atraer inversiones sostenibles, innovadoras y con enfoque de desarrollo regional.
Además de Velasco y Aldén, participaron:
Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores
Farid Hannan, director general adscrito a la Subsecretaría para América del Norte
José Octavio Tripp, director general para Europa
Catalina López Portillo, directora general de Planeación Política y G20
El encuentro se llevó a cabo en nombre del canciller Juan Ramón de la Fuente, quien actualmente solicitó licencia por motivos médicos.
mrh