Cancelan visas a ejecutivos de transporte en México por vínculos con cruces ilegales a EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos canceló visas a varias personas en México porque las acusa de ayudar a migrantes a entrar ilegalmente a su país.
Según el Departamento de Estado de EE.UU., se trata de directivos de una empresa de transporte en México que, de forma intencional, ofrecían servicios de viaje a personas que querían cruzar la frontera sin papeles.
Las autoridades estadounidenses explicaron que estos viajes estaban pensados principalmente para extranjeros que venían desde el Caribe y otras regiones. Muchos de ellos fueron encontrados después intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos.
Por eso, se aplicaron sanciones bajo una ley migratoria de EE.UU. que permite negar la entrada al país a personas que representen un riesgo para la seguridad o las relaciones exteriores.
Estados Unidos dijo que no permitirá que nadie ayude a violar sus leyes de migración y que actuará con fuerza contra las redes que trafican personas. También advirtió que quienes se beneficien de estas actividades enfrentarán consecuencias.
