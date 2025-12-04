México

Cancelan visas a ejecutivos de transporte en México por vínculos con cruces ilegales a EU

Autoridades de EE.UU. cancelaron visas a directivos de una empresa de transporte en México, acusados de facilitar el cruce ilegal de migrantes hacia su territorio
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos canceló visas a varias personas en México porque las acusa de ayudar a migrantes a entrar ilegalmente a su país.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., se trata de directivos de una empresa de transporte en México que, de forma intencional, ofrecían servicios de viaje a personas que querían cruzar la frontera sin papeles.

Las autoridades estadounidenses explicaron que estos viajes estaban pensados principalmente para extranjeros que venían desde el Caribe y otras regiones. Muchos de ellos fueron encontrados después intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos.

Por eso, se aplicaron sanciones bajo una ley migratoria de EE.UU. que permite negar la entrada al país a personas que representen un riesgo para la seguridad o las relaciones exteriores.

Estados Unidos dijo que no permitirá que nadie ayude a violar sus leyes de migración y que actuará con fuerza contra las redes que trafican personas. También advirtió que quienes se beneficien de estas actividades enfrentarán consecuencias.

