Cancelan visas a ejecutivos de transporte en México por vínculos con cruces ilegales a EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno de Estados Unidos canceló visas a varias personas en México porque las acusa de ayudar a migrantes a entrar ilegalmente a su país.

Según el Departamento de Estado de EE.UU., se trata de directivos de una empresa de transporte en México que, de forma intencional, ofrecían servicios de viaje a personas que querían cruzar la frontera sin papeles.

Las autoridades estadounidenses explicaron que estos viajes estaban pensados principalmente para extranjeros que venían desde el Caribe y otras regiones. Muchos de ellos fueron encontrados después intentando entrar ilegalmente a Estados Unidos.