Cancelan en Tabasco la Caravana Coca-Cola; gobierno atenderá recomendación por derechos de la niñez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno del Estado de Tabasco anunció la cancelación de la Caravana Navideña de Coca-Cola, programada para realizarse en próximos días, en atención a una recomendación de la autoridad federal en materia de salud.
En comunicado oficial se destaca que cualquier actividad cultural o recreativa en el estado debe realizarse en estricto cumplimiento con la regulación vigente. Por ello, se agradeció a Coca-Cola FEMSA su disposición al diálogo institucional durante el proceso.
La cancelación ocurre en un contexto nacional en el que organizaciones civiles, como El Poder del Consumidor, han denunciado que estos eventos constituyen estrategias de marketing encubierto dirigidas a niñas y niños, lo que violaría el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad.
A través de redes sociales, El Poder del Consumidor celebró la decisión del gobierno tabasqueño y reiteró que estas caravanas “atentan contra la ley de publicidad y los derechos de la niñez”, al utilizar personajes como Santa Claus y elementos navideños para promover el consumo de bebidas azucaradas.
Como alternativa, el Gobierno de Tabasco recordó que el 14 de diciembre se realizará una Caravana Navideña institucional, organizada por el propio estado, con la participación de escuelas, organizaciones y sectores comunitarios.
rmr