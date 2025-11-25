Cancelan en Tabasco la Caravana Coca-Cola; gobierno atenderá recomendación por derechos de la niñez

En comunicado oficial se destaca que cualquier actividad cultural o recreativa en el estado debe realizarse en estricto cumplimiento con la regulación vigente. Por ello, se agradeció a Coca-Cola FEMSA su disposición al diálogo institucional durante el proceso.

La cancelación ocurre en un contexto nacional en el que organizaciones civiles, como El Poder del Consumidor, han denunciado que estos eventos constituyen estrategias de marketing encubierto dirigidas a niñas y niños, lo que violaría el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad.