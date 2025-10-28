Campesinos liberarán un carril en carreteras de Michoacán, Guanajuato y Jalisco; sería por una hora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como muestra de voluntad para avanzar en las negociaciones, campesinos que mantienen bloqueos carreteros en Michoacán, Guanajuato y Jalisco acordaron liberar un carril en cada punto de protesta, luego de sostener un diálogo con senadores de la Comisión de Agricultura; el tiempo sería una hora, es decir, hasta aproximadamente las 6:00 pm.

Un líder campesino informó en entrevista a Radio Fórmula que se trata de un gesto de apertura, mientras esperan que las autoridades respondan a su principal demanda: un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz.

“La gente se mantendrá ahí hasta que se llegue a un acuerdo”, indicó.

Señaló que tras la reunión, se pidió una hora para contactar a organismos gubernamentales y diversas secretarías, con el objetivo de encontrar una salida viable a la crisis.

“Esperamos que nuestra voluntad resuelva la problemática”, añadió el representante, quien reiteró que el movimiento busca justicia para los productores agrícolas ante los bajos precios y condiciones adversas en el campo.