Campesinos anuncian paro nacional para el 24 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Organizaciones campesinas agrupadas en el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano anunciaron un paro nacional para el próximo 24 de noviembre, con acciones que incluyen la toma de aduanas y el bloqueo del tránsito de mercancías en diversas carreteras del país, sin afectar a vehículos particulares ni al transporte de pasajeros.

La declaración se realizó en conferencia frente a Palacio Nacional, donde representantes del Movimiento Agrario Campesino y la Alianza Nacional de Transportistas Campesinos (ANTAC) señalaron que esta acción busca obtener atención directa de la presidencia de la República ante lo que consideran un abandono del sector primario.

"Como muestra de solidaridad al movimiento [...] vamos a tapar el tránsito de las mercancías, no vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros”, afirmaron.