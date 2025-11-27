Camión refresquero pierde el control y se estrella en la "Bajada del Diablo" de CDMX [Video]

Paramédicos atendieron a un hombre de 86 años y a una mujer de 78, ambos con crisis nerviosa, quienes no requirieron traslado hospitalario. La zona fue acordonada por elementos de la policía capitalina en espera del representante de la aseguradora del camión, responsable de cubrir los daños al inmueble.

La calle donde sucedió el accidente es reconocida por su inclinación extrema y ha sido señalada por vecinos como un punto de alto riesgo vehicular. "La Bajada del Diablo" ha protagonizado diversos siniestros a lo largo de los años, incluso con registros en video que se han vuelto virales en redes sociales.

Habitantes del lugar expresaron su molestia, pues aseguran que en múltiples ocasiones han reportado el peligro que representa esta vía, sin recibir respuesta de las autoridades. Con este accidente, señalan, el riesgo latente se volvió una realidad tangible.

rmr