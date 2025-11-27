Camión refresquero pierde el control y se estrella en la "Bajada del Diablo" de CDMX [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del miércoles, un camión repartidor de refrescos perdió el control mientras descendía por la pendiente conocida como "La Bajada del Diablo", en la colonia Ampliación La Mexicana, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. El accidente provocó daños materiales y momentos de pánico entre vecinos de la zona.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el incidente ocurrió en la esquina de las calles Paso Florentino y Paso Viejo, donde el vehículo de la empresa Jarritos se estrelló contra la fachada de una vivienda. En el sitio fue necesaria la intervención de servicios médicos y cuerpos de emergencia.
Paramédicos atendieron a un hombre de 86 años y a una mujer de 78, ambos con crisis nerviosa, quienes no requirieron traslado hospitalario. La zona fue acordonada por elementos de la policía capitalina en espera del representante de la aseguradora del camión, responsable de cubrir los daños al inmueble.
La calle donde sucedió el accidente es reconocida por su inclinación extrema y ha sido señalada por vecinos como un punto de alto riesgo vehicular. "La Bajada del Diablo" ha protagonizado diversos siniestros a lo largo de los años, incluso con registros en video que se han vuelto virales en redes sociales.
Habitantes del lugar expresaron su molestia, pues aseguran que en múltiples ocasiones han reportado el peligro que representa esta vía, sin recibir respuesta de las autoridades. Con este accidente, señalan, el riesgo latente se volvió una realidad tangible.
