Camión casi pierde el techo en pleno servicio [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La parte del techo de una unidad del transporte público casi se sale volando mientras los usuarios trataban de mantener la calma para poder llegar a su destino, en el estado de Veracruz.

El hecho se dio a conocer por un video difundido en las redes sociales grabado por un usuario del camión, en el que se muestran las malas condiciones del vehículo.

Algunas partes de la estructura del techo estaban sueltas, y cada que pasaban un tope o bache, parecía que se desprendía.

En las imágenes se ve a los pasajeros sentados junto a la puerta trasera, donde se puede observar cómo un pedazo del techo interior cuelga.

Además, exhiben que, no cuenta con una ventana y algunos de los asientos no están completamente fijos al piso, además, por si no fuera suficiente, a la puerta trasera le falta la mitad.

En redes, usuarios indican que el video fue captado en la avenida Rafael Cuervo, los reportes no especifican cuál era la ruta de la unidad, pero se dice que podría pertenecer a la ruta Costera.