Cambio de horario en México; ¿quiénes sí y quiénes ya no?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque en la mayoría del país ya no se realizan ajustes estacionales al reloj, varias regiones de la frontera norte mexicana sí vivirán un nuevo cambio de horario este domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 horas, en sincronía con Estados Unidos.
Baja California
Todo el estado mantiene el horario estacional.
Chihuahua
Coyame del Sotol
Ojinaga
Manuel Benavides
Janos
Ascensión
Juárez
Praxedis G. Guerrero
Guadalupe
Coahuila
Acuña
Allende
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Morelos
Nava
Ocampo
Piedras Negras
Villa Unión
Zaragoza
Nuevo León
Ciudad de Anáhuac
Tamaulipas
Nuevo Laredo
Guerrero
Mier
Miguel Alemán
Camargo
Gustavo Díaz Ordaz
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
Matamoros
Desde la reforma de 2022, el Congreso de la Unión argumentó que el horario de verano no representaba beneficios sustanciales en ahorro de energía y que, en cambio, tenía impactos en la salud y el bienestar de la población. Por eso, Michoacán y la mayor parte de México ya no realiza estos ajustes.
RPO